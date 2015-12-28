特殊情况下境内机构可以外币现钞办理经常项目收付--中国外管局

路透北京12月28日 - 中国国家外汇管理局周一下发文件明确境内机构外币现钞收付的条件，指出在无法使用银行渠道等特殊情况下，如银行汇路不畅以及与战乱、金融条件差等国家或地区进行的交易，允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。

外管局同时并明确银行办理外币现钞收付业务的审核要求，要求银行应按照了解客户和业务、尽职审查等原则对外币现钞收付的真实性、合法性和必要性进行审核。

所谓“境内机构外币现钞收付”，是指境内机构发生的外币现钞的收取、提取以及相关的结汇和购汇等行为。

“境内机构经常项目外币现钞的收付，应当具有真实、合法的交易基础。境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付，逃避外汇监管，”外管局称。

外管局表示，在以下五种特殊情况下，境内机构可以收取外币现钞，但应按规定在经办银行办理结汇，不得存入经办银行转为现汇。

--银行汇路不畅的经常项目交易；

--与战乱、金融条件差的国家（地区）间开展的服务贸易、初次收入和二次收入交易（以下简称服务贸易）；

--境外机构或境外个人因临时使用境内港口等交通设施所支付的服务和补给物品的费用；

--境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇收入；

--法规规定的其他情形。

而符合以下条件的经常项目交易，境内机构可以按规定在经办银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞。

--银行汇路不畅的经常项目交易；

--向战乱、金融条件差的国家（地区）支付的服务贸易支出；

--国际海运船长借支项下；

--境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1万美元（含）以下的；

--法规规定的其他情形。

“按规定已提取但未使用完的服务贸易项下外币现钞，可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户，”外管局称。

新办法自2016年2月1日起实施。（完）

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