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中国财经 | 2016年 3月 9日 星期三 17:48 BJT

外汇管理支持正常合理用汇的政策没有变--中国外汇局

路透北京3月9日 - 中国国家外汇管理局周三在官方微博表示，外汇管理支持正常合理用汇的政策没有变，华尔街日报称中国“限制商业汇兑行为”的报导不准确。

外汇局称，2015年以来外汇管理部门未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，但要求银行遵守现行规定，加强真实性审核，并加大对虚构交易的检查处罚力度。目前，各类购付汇和收结汇均正常进行，与去年相比无显着变化。

中国外管局局长潘功胜上周六称，目前人民币汇率比较平稳，人民币不具备持续贬值的基础，外汇管制既无必要，也无效果。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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