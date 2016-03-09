外汇管理支持正常合理用汇的政策没有变--中国外汇局

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月9日 - 中国国家外汇管理局周三在官方微博表示，外汇管理支持正常合理用汇的政策没有变，华尔街日报称中国“限制商业汇兑行为”的报导不准确。
外汇局称，2015年以来外汇管理部门未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，但要求银行遵守现行规定，加强真实性审核，并加大对虚构交易的检查处罚力度。目前，各类购付汇和收结汇均正常进行，与去年相比无显着变化。
中国外管局局长潘功胜上周六称，目前人民币汇率比较平稳，人民币不具备持续贬值的基础，外汇管制既无必要，也无效果。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。