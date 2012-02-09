中国外管局称今年国际收支顺差将大幅减少

* 外管局称今年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大减

* 今年中国可能面临跨境资本频繁进出风险

* 甚至不排除出现阶段性的套利资本流出

* 人民币单边升值预期打破,双向波动格局初步形成

路透上海2月9日电---中国国家外汇管理局周四表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.

外管局网站刊登的有关负责人就国际收支形势指出,受累于欧洲主权债务危机,世界经济复苏缓慢,将对中国出口增长带来不利影响,但中国储蓄大於投资的结构性问题短期难逆转,包括货物贸易在内的经常项目有望保持顺差;

中国积极落实各项扩大国内消费需求和促进进口的政策措施,外贸发展将更加均衡,经常项目收支进一步趋向平衡.

此外,外部冲击没有改变中国经济保持平稳较快发展的长期趋势,国际资本尤其是长期资本可能继续大量流入中国.但发达国家的结构性问题短期内难以解决,各种矛盾交织在一起,国际经济金融将持续动荡,中国可能面临跨境资本频繁进出的风险,甚至不排除出现阶段性的套利资本流出.

该负责人并表示,随着国际收支状况趋向基本平衡,2011年中国非银行部门跨境收付顺差和结售汇顺差分别比上年减少9%和8%,剔除汇率和资产价格变化後的外汇储备增加额减少18%,人民币单边升值预期打破,人民币汇率双向波动的格局初步形成.

中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.

不过该负责人还谈到,尽管2011年底随着资金流出压力涌现,中国外汇储备增长放缓,但全年增幅依然较大.而且导致中国国际收支顺差的许多基本面因素没有改变,外部环境也可能存在反复,促进国际收支基本平衡的工作仍不能松懈.

从宏观层面讲,中国将通过结构调整,进一步扩大内需特别是消费需求,使经济增长由较多依赖投资、出口转向消费、投资、出口协调拉动;促进对外贸易更趋平衡,加快实施走出去战略,采取多种措施促进国际收支基本平衡.

同时,外汇管理部门也将进一步加强跨境资金异常流动监测,构建防范跨境资金双向流动冲击的体制机制,深化重点领域改革,稳步推进资本项目可兑换,培育和发展外汇市场.(完)

参看相关细节,请点选国家外管局网站(here)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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