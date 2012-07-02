外管局拟简化直投外汇管理--报载

中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成
路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。
路透上海7月2日电---中国资本项目可兑换进展连连.《上海证券报》周一报导称,外汇管理局拟简化对直接投资外汇业务的管理,以便利投资,推进资本项目可兑换.
"外汇局相关部门起草了简政放权通知以及配套的外汇局操作规程和银行操作指引,并已向分局以及相关银行徵求意见,"上证报报导称,"以期进一步改进直接投资外汇管理方式,取消和调整部分直接投资外汇业务审核权限."
报导并指出,直接投资外汇业务管理的简化涉及取消直接投资项下外汇账户开立及入账核准、简化外商投资性公司境内再投资外汇管理、取消直接投资项下境内外汇划转核准等10个方面.
根据之前中央人民银行调查统计司课题组发布的报告,放松有真实交易背景的直接投资管制,是人民币账户开放短期的重要目标.
央行副行长胡晓炼周六明确表示,资本项目需要进一步开放和有序开放的领域,都可以在深圳前海区先行先试,包括人民币双向贷款以及设立股权投资母基金等.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。