中国资本账开放进程可能稍为延迟 因全球市场波动--美银美林

路透香港12月9日 - 投行美银美林周三称，中国资本账开放进程可能稍为延迟，因基于对资本外流以至全球金融市场波动情况的担忧。

今年稍早中国政府多次释放出在年内现人民币资本账户可兑换的强烈信号，然距离2015年结束仅余三个星期，政府仍未做出相应举动。

美银美林大中华首席经济学家乔虹在记者会上称，人民币纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子正是中国加快资本账开放的催化剂，并对政府实行资本账开放的决心毋庸置疑，但鉴于中国811汇改以来的市场反应以及由美国升息预期所造成的全球金融市场整体波动，开放步伐有所延长。

“中国资本账开放进程可能稍为延迟，由2015年延至2016年，这是面对大规模资本外流和人民币不稳定性担忧之下的自然反应。”她说。

国务院总理李克强在今年两会的政府工作报告中提出，要“稳步实现人民币资本项目可兑换”，比去年报告措辞更坚决；而央行行长周小川在今年多个会议上也明确提出年内要实现人民币可兑换的目标。国家外管局亦明确，在防范跨境资本冲击前提下，今年将加快人民币资本项目可兑换等关键改革。

近期中国汇率持续波动，自12月1日（欧洲时间11月30日）中国“入篮”SDR的消息公布以来，人民币兑美元汇价走软，乔虹认为，这种非常缓慢贬值是反映美国未来加息过程，但相信即使美国本月加息亦不会引发更多资金流出中国。

她说，此前的资本外流主要受套利交易拆仓影响，811汇改及人民币一次性贬值令中国与美国的利差缩小，资金流出中国。经过接近四个月时间，拆仓活动本月应有所缓和，除非美国大幅快速加息，否则金融市场料将保持稳定。

美银美林预期，中国经济增速逐渐减慢，但没有硬着陆的风险，2016年国内生产总值（GDP）增长估计由今年的6.9%降至6.6%，2017年进一步减慢至6.5%；2016-20年平均年增长率6.5%。2016年及2017年的CPI升幅预估分别为1.6%及1.2%。

该行并称，预期2016年中国将有两次减息，7天回购利率有可能移向和稳定在约2%，年末10年期国债利率有可能在2.9%。（完）