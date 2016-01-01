中国个人外汇业务监测系统上线 借用额度结售汇将列入关注名单--外管局

路透北京1月1日 - 中国国家外汇管理局周四晚间发布通知称，个人外汇业务监测系统自2016年1月1日起在全国正式上线运行，个人结售汇管理信息系统同时停止使用。

外管局网站刊登新闻稿并称，将完善个人外汇业务“关注名单”管理，将存在借用他人额度办理结售汇行为的个人，直接列入“关注名单”。

而对于出借本人额度协助他人进行分拆结售汇的个人进行风险提示，若再次出现该类行为则将其列入“关注名单”。

“外汇局将依托该系统强化‘关注名单’管理和非现场监测，集中采集、集中分析、集中发布相关数据，实现‘关注名单’全国共享，”新闻稿称。

在昨日2015年最后一个交易日，人民币兑美元即期收盘报6.4936元人民币，与中间价双创四年半新低，2015年全年累计跌幅4.5%则创有记录来最大。

外管局表示，新系统将在现有个人外汇管理框架下，进一步便利银行及个人办理外汇业务，提升个人外汇业务监管效率。

“该系统遵循全口径数据采集思路，支持柜台和非柜台渠道个人外汇业务办理，运行将更加稳定。同时系统与银行操作系统直接对接，可有效减少银行操作人员‘二次录入’问题，”外管局称。

人民币兑美元即期周一随中间价大跌百余点刷新四年半低点，离岸受此带动亦跌回6.55元关口。交易员称，午后中国B股出现断崖式下跌，市场猜测与外管局个人外汇业务监测系统上线有关，恐慌情绪拖累人民币午后大跌。

外管局随后于周一晚间紧急澄清，将于2016年起正式上线的个人外汇业务监测系统，不涉及个人用汇政策调整，不影响个人用汇，与国内资本市场波动无关。（完）

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