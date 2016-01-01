中国个人外汇业务监测系统上线 借用额度结售汇将列入关注名单--外管局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月1日 - 中国国家外汇管理局周四晚间发布通知称，个人外汇业务监测系统自2016年1月1日起在全国正式上线运行，个人结售汇管理信息系统同时停止使用。
外管局网站刊登新闻稿并称，将完善个人外汇业务“关注名单”管理，将存在借用他人额度办理结售汇行为的个人，直接列入“关注名单”。
而对于出借本人额度协助他人进行分拆结售汇的个人进行风险提示，若再次出现该类行为则将其列入“关注名单”。
“外汇局将依托该系统强化‘关注名单’管理和非现场监测，集中采集、集中分析、集中发布相关数据，实现‘关注名单’全国共享，”新闻稿称。
在昨日2015年最后一个交易日，人民币兑美元即期收盘报6.4936元人民币，与中间价双创四年半新低，2015年全年累计跌幅4.5%则创有记录来最大。
外管局表示，新系统将在现有个人外汇管理框架下，进一步便利银行及个人办理外汇业务，提升个人外汇业务监管效率。
“该系统遵循全口径数据采集思路，支持柜台和非柜台渠道个人外汇业务办理，运行将更加稳定。同时系统与银行操作系统直接对接，可有效减少银行操作人员‘二次录入’问题，”外管局称。
人民币兑美元即期周一随中间价大跌百余点刷新四年半低点，离岸受此带动亦跌回6.55元关口。交易员称，午后中国B股出现断崖式下跌，市场猜测与外管局个人外汇业务监测系统上线有关，恐慌情绪拖累人民币午后大跌。
外管局随后于周一晚间紧急澄清，将于2016年起正式上线的个人外汇业务监测系统，不涉及个人用汇政策调整，不影响个人用汇，与国内资本市场波动无关。（完）
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欲览外管局通知全文，请点击 www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwMLE09nA09Pr0BXLy8PQyNPI6B8pFm8s7ujh4m5jwFQ3t3AwNPEyd_PwznQ0MDTmIDucJB9-PWD5A1wAEcDfT-P_NxU_YLcCIMsE0dFABRy5RE!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19IQ0RDTUtHMTA4VTVDMElBVTNDTTc3MzBTNQ!!/?PC_7_HCDCMKG108U5C0IAU3CM7730S5000000_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/jcxmwhgl/grjcxmwhgl/node_zcfg_jcxm_grjc_store/68a1bb004b2373d39474f7d78424d93a
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。