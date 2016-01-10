中国加强外汇风险防控 打击违法违规维护正常市场秩序--外管局

路透上海1月9日 - 中国国家外汇管理局表示，今年将加强风险防控，指导银行按照“展业三原则”（了解客户、了解业务、尽职审查）要求办理外汇业务，严格履行真实性、合法性审核责任，打击外汇违法违规行为，维护正常外汇市场秩序。

外管局网站周六刊登新闻稿称，日前全国外汇管理工作会议召开，央行副行长、国家外管局党组书记潘功胜作工作报告。会议强调，今年将有序推进资本项目可兑换，加强国际收支监测，完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，不断提高外汇储备经营管理水平。

人民币汇率加速贬值令资本外流压力有增无减。三位消息人士周五透露，国家外管局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。

会议部署的2016年外汇管理重点工作还包括：推进外汇监管方式改革，弱化事前审批，完善事中事后管理，提高国际收支监测分析的准确性和前瞻性，提升监管效能；进一步优化外汇管理服务，深化经常项目便利化改革，完善跨境投融资外汇管理，加快外汇市场发展。

同时，做好国家外汇储备经营管理工作，统筹安全、流动和保值增值的各项目标，完善外汇储备多元化运用。

“当前，我国经济金融运行总体平稳，经济发展基本面好，潜力大，韧性强，国际收支趋向基本平衡，外汇储备较为充裕，金融体系总体稳健。”会议称。

中国去年外汇储备下降13%，其中12月外储单月下降逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

财新网上月底曾报导称，有关组织部门已任命央行副行长潘功胜兼任外管局局长，原外管局局长易纲不再担任此职，目前仍为央行副行长兼中财办副主任。（完）

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