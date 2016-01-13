中国外管局称个人每年等值5万美元购汇政策没变--新华视点

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月13日 - 新华视点微博周三称，从中国国家外汇管理局了解到，目前个人购付汇政策没有变化，境内个人和过去一样，不提供证明材料仅凭本人身份证每人每年可购买等值5万美元外汇。
外管局是针对“银行近期对购汇实施限制”的传闻作出的上述澄清。
新年以来人民币汇率大幅波动，引发市场关于中国近期对购汇实施限制的担忧。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)