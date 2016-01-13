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中国财经 | 2016年 1月 13日 星期三 19:02 BJT

中国外管局称个人每年等值5万美元购汇政策没变--新华视点

路透北京1月13日 - 新华视点微博周三称，从中国国家外汇管理局了解到，目前个人购付汇政策没有变化，境内个人和过去一样，不提供证明材料仅凭本人身份证每人每年可购买等值5万美元外汇。

外管局是针对“银行近期对购汇实施限制”的传闻作出的上述澄清。

新年以来人民币汇率大幅波动，引发市场关于中国近期对购汇实施限制的担忧。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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