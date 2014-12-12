深化资本项目外汇管理改革 强化涉外风险防控--中国外管局

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京12月12日 - 中国国家外汇管理局周五称，完善货物贸易和服务贸易外汇管理，深化资本项目外汇管理改革，提高贸易投资便利化水平，强化涉外经济金融风险防控。
外管局网站新闻稿称，加快外汇管理职能转变，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，为涉外主体创造更好市场竞争环境。积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡。
同时，强化涉外经济金融风险防控。加快完善跨境资金流动监测预警和风险应对机制，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。