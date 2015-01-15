去年第四季中国外储减少500亿美元 连续第二季下降--路透测算

中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透北京1月15日 - 中国央行周四公布数据显示，去年12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，低于3.90万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，去年第四季度中国外汇储备减少500亿美元，为连续第二个季度下降，亦为年内最低水平。
央行数据并显示，去年12月末外币贷款余额8,351亿美元，同比增长7.5%，全年外币贷款增加582亿美元。不过，2014年外币贷款占同期社会融资规模的2.2%，同比低1.2个百分点。
此外，去年12月末外币存款余额5,735亿美元，同比增长30.8%，全年外币存款增加1,084亿美元。
央行此前数据显示，9月末外汇储备余额为3.89万亿美元，较二季度末的3.99万亿美元减少1,000亿美元。其中，9月外储环比降逾811亿美元，占第三季外储减少额八成。市场人士表示，9月外储减少可能与资本流出，以及美元升值导致的非美元资产缩水有关。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。