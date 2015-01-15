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中国财经 | 2015年 1月 15日 星期四 12:53 BJT

去年第四季中国外储减少500亿美元 连续第二季下降--路透测算

路透北京1月15日 - 中国央行周四公布数据显示，去年12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，低于3.90万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，去年第四季度中国外汇储备减少500亿美元，为连续第二个季度下降，亦为年内最低水平。

央行数据并显示，去年12月末外币贷款余额8,351亿美元，同比增长7.5%，全年外币贷款增加582亿美元。不过，2014年外币贷款占同期社会融资规模的2.2%，同比低1.2个百分点。

此外，去年12月末外币存款余额5,735亿美元，同比增长30.8%，全年外币存款增加1,084亿美元。

央行此前数据显示，9月末外汇储备余额为3.89万亿美元，较二季度末的3.99万亿美元减少1,000亿美元。其中，9月外储环比降逾811亿美元，占第三季外储减少额八成。市场人士表示，9月外储减少可能与资本流出，以及美元升值导致的非美元资产缩水有关。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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