中国央行：去年12月外汇储备单月下降历史最大 未来续降概率较大（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京1月7日 - 中国去年外汇储备下降13%，其中12月外汇储备单月下降额逾千亿元，单月下降额创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

12月外储下降与人民币贬值行情方向一致，考虑到2016年开年人民币大幅暴跌，监管层虽然有意向清洁汇率靠拢，但适度干预市场恐怕难免，且强势美元亦可能令非美元外储资产缩水，未来外汇储备下降仍是大概率事件。

2015年12月末中国外汇储备为3.33万亿美元，较11月末的3.44万亿美元下降1,079.22亿美元，月度减少额刷新历史记录。年度减少5,126.56亿美元，下降13.34%。

“12月美元偏弱，非美货币普遍有反弹，因此外储不应存在显着的汇率估值损失；12月央行干预人民币汇率的力度有所减弱，对外储的主动消耗应低于前几个月，” 招商银行高级分析师刘东亮称。

他并强调，超预期的降幅可能对应着资本外流规模加大，这也可以解释为何会暂停部分外资行的跨境业务。

一家股份行外汇交易主管亦表示，外储下降反应出结售汇市场供需失衡，从这个数据大概能预计到结售汇的数据不太好看，1月外储继续下降的概率比较大。

央行同时公布，12月末官方储备资产中黄金储备为601.91亿美元，较11月末的595.22亿美元略升。以盎司计，12月末黄金储备为5,666万盎司。

此外，12月末基金组织储备头寸略降至45.47亿美元，特别提款权小升102.84亿美元，其他储备资产增至7.27亿美元。

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**施压人民币汇率**

2016年新年伊始人民币兑美元汇率即大幅暴跌之际，去年12月外储大幅下降亦可能令人民币贬值预期升温，资本外流压力亦将有所增加。

刘东亮指出，外储超预期下降会令市场猜测央行后续干预汇率难以保持足够的力度和节奏，因此可能不利于稳定汇率，资本外流压力恐将持续。

“未来外汇储备还是会减少的，否则就意味着对人民币贬值预期没有了，或者预期不太一致。但现在绝大多数人还是认为人民币会贬值。”一中资行交易员称。

中国货币网特约评论员周四称，人民币对美元中间价呈现贬值态势是应对美元指数走强，未来将继续按照完善后的报价机制进行调节，更多发挥市场汇率作用，保持人民币汇率对一篮子货币在合理均衡水平上的基本稳定。

周四上午中国货币网的另一篇特约评论员文章称，当前人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。

人民币兑美元即期周四延续跌势，收跌逾350点子，与中间价双创近五年新低。交易员称，中间价连续大幅下调并且低于上日收盘价，主动引导贬值意图明显。市场恐慌情绪加剧，期待管理层能更及时进行沟通，避免市场出现恐慌踩踏。（完）