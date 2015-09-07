8月中国外储创纪录骤降 人民币贬值预期难消央行干预料延续

图为人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海9月7日 - 中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。分析人士指出，9月美联储加息的不确定因素将增加人民币贬值压力，但随着汇市系列监管措施的落地，央行入市干预并消耗外储的压力将减轻。

中国央行官方储备资产数据显示，8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元，至3.557万亿美元，为连续第四个月下降。数据公布后，离岸CNH快速由升转跌，与在岸价差阔至1,100点子，刷新近四年最大价差，凸显离岸市场对人民币的贬值预期。

“离岸CNH对数据反映比较激烈，在岸稍微稳一点，但尾盘成交也是快速放大，市场还是有反应的。”一中资行交易员指出。

今日人民币兑美元即期成交量为319亿美元，较上日262亿美元放大近两成。而最后半小时，就是央行公布8月末外汇储备数据之后，成交超过110亿美元，占据全天成交的三分之一强。

分析人士指出，目前看央行仍有足够空间来干预市场，但客盘购汇需求仍旺盛，且在岸与离岸CNH价差仍巨大，套利需求难消，行政措施只会扭曲市场，因此要打消汇率贬值预期仍有赖于实体经济的好转，以及市场化的汇率措施。

“8月数据和3月有些类似，但8.11改革在当月可以说是冲击最大的，后续用于干预而减少的外储数额会逐月下降。”三菱东京日联银行中国有限公司首席金融市场分析师李刘阳表示。

李刘阳估算指出，8月汇改后的日均成交量较之前高出月100亿美元，粗略估计央行每天流失50亿美元，一个月也需减少超过1,100亿美元。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，并宣布人民币一次性贬值近2%。

当然分析人士也指出，939亿美元的外储减少额，可能包含8月份欧元等非美货币反弹的估值变动因素，不能据此估计央行干预市场的规模。

他们并指出，外储减少并不可怕，一方面可以用于稳定汇率，不至于形成趋势性的贬值预期，造成更大的困难，另一方面也可以借此机会“藏汇与民”。

“现在购买外汇的，相当一部分还是国内企业、私人部门愿意增持对外资产这样一种行为，这样理论上他们将来才有可能减少外汇资产，会成为外汇资产的卖方。”谢亚轩点评指出。

**9月外储仍面临千亿美元减少**

若9月美联储宣布加息，美元可能因此走升，人民币贬值压力增大，估计9月份中国外储仍可能面临较大规模的下降；另外目前两地价差仍较高，套利冲击不容小觑。

“如果美联储加息，人民币贬值压力可能大一些，央行为稳定汇率，还是会在市场上干预，估计9月减少额会和8月相近，但随着央行行政措施例如远期结汇限制等（生效），交易量逐渐下降，预期也会分化，状况会逐渐好转。”三菱银行李刘阳称。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩亦指出，现在外储流失的局面并不严峻，远不及98年亚洲金融危机时期。且全球资本流动可能会在美联储加息后从周期的低点有所回升，这一点来说对于人民币汇率、外汇储备相对稳定是比较重要的影响因素。

继中国央行拟对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金后，三位消息人士上周三透露，央行当日再度火速发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。

中国外汇储备规模长期居于全球首位，但自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅已近11%。7月外汇储备降幅为425亿美元。

中国央行网站的官方储备资产数据还显示，8月末黄金储备为617.95亿美元，7月末为592.38亿美元。8月末基金组织储备头寸增加至47.27亿美元，特别提款权略增至105.29亿美元，其他储备资产减少至-2.48亿美元。

为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。

**干预不能替代市场**

虽然入市干预可能短期稳定市场，行政干预亦可以将部分购汇需求延后，但正真要稳定汇率，稳定市场预期，则更有赖于经济的好转，强制干预并将汇率稳定在“合理”价位的措施可能并非一直有效。

当然人民币汇率基础仍较为紮实，例如经常账户盈余依然具有较大规模，国内经济增速虽然下台阶但绝对增速依然在全球前列，人民币国际化需求也在稳步增加，人民币并不存在持续贬值空间。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮就指出，持续干预来稳定汇率局面仍不能长期维持，打消人民币贬值预期仍有赖实体经济的好转，“我们认为在中期内见不到这种可能性，贬值压力将持续存在，因此央行被迫放弃干预允许人民币走贬可能只是时间问题。”

德国商业银行中国经济学家周浩认为，从当前人民币走势以及与离岸CNH巨大价差对比分析，央行短期内仍难以摆脱干预。而行政干预也不是长期措施，会导致市场缺乏liquidity（流动性）。

“我认为还是要通过市场化的方式，尽快弥合离岸和在岸的价差，让市场机制更加完善，让衍生品市场更加活跃，这可能是最好的方式。”周浩说。（完）

(发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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