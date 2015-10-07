9月中国外汇储备环比减少432亿美元 单月降幅较上月已缩减逾一半

路透上海10月7日 - 中国央行周三公布的官方储备资产数据显示，9月末外汇储备余额环比减少432亿美元至3.514万亿美元，为连续第五个月下降，自2014年高位以来降幅已达12%。但单月降幅较上月已缩减逾一半。

8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元，单月减少额创有纪录以来最高。

央行网站的官方储备资产数据还显示，9月末黄金储备为611.89亿美元，8月末为617.95亿美元，黄金储备略降6亿美元。

此外，9月末基金组织储备头寸略减至46.89亿美元，特别提款权略减至104.68亿美元，其他储备资产减少至-1.96亿美元。

中国外汇储备规模长期居于全球首位，但自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅已超过12%。

为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。（完）

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