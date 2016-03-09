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中国财经 | 2016年 3月 9日 星期三 18:23 BJT

外汇储备充裕 中投公司资产从未计入--中国外汇局

路透北京3月9日 - 中国外汇管理局周三表示，当前中国外汇储备规模为3.2万亿美元，无论是以绝对规模还是以其他各种充足性指标进行衡量，都是充裕的。

外汇局微博表示，随着中国市场化程度不断加深，银行、企业、个人等主体进行的外汇操作属于市场行为。中投公司资产从未计入外汇储备，其投资操作不会引发外汇储备规模变动。

中国央行公布的2月末外汇储备连续四月减少，但当月降幅明显收窄。分析人士指出，春节假期令2月交易日减少，且国际美元出现回调，人民币贬值预期淡化，一并缓解资金外流压力。虽然外储变化仍受制于内外部环境变化，但未来外汇储备料不会再出现持续大幅减少的局面。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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