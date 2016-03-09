外汇储备充裕 中投公司资产从未计入--中国外汇局

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月9日 - 中国外汇管理局周三表示，当前中国外汇储备规模为3.2万亿美元，无论是以绝对规模还是以其他各种充足性指标进行衡量，都是充裕的。
外汇局微博表示，随着中国市场化程度不断加深，银行、企业、个人等主体进行的外汇操作属于市场行为。中投公司资产从未计入外汇储备，其投资操作不会引发外汇储备规模变动。
中国央行公布的2月末外汇储备连续四月减少，但当月降幅明显收窄。分析人士指出，春节假期令2月交易日减少，且国际美元出现回调，人民币贬值预期淡化，一并缓解资金外流压力。虽然外储变化仍受制于内外部环境变化，但未来外汇储备料不会再出现持续大幅减少的局面。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。