调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略有回落
路透上海2月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。
* 人民币兑美元微幅收跌,日内波动甚窄
* 西班牙重要标债前市场情绪谨慎
* 若结果不错,预计会进一步提振欧元
* G20前夕非美货币或获得一定支撑
路透上海4月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四微幅收跌,日内波动甚窄.西班牙政府今日稍後将标售最多25亿欧元债券,将再度试探投资者对这个债务沉重国家的信心.标售结果出炉之前,投资者的观望谨慎情绪占据上风.
交易员表示,若结果不错,预计会进一步提振欧元及其他风险货币,人民币/美元汇率亦可能跟随走升,但反之则会令外界益发担心欧元区在处理西班牙问题上的能力,增加美元的避险魅力.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3039 6.3037 6.3092 6.3004 6.2948 6.3028
"客盘比较均衡,需要关注的东西一个是西班牙,另外还有即将召开的G20会议,"北京一大型国有银行交易员说.
他还提到,20国集团(G20)会议前,一般都会给市场带来一些好的预期,非美货币将因此获得支撑,且不排除周内会有一波上涨走势.至于中国央行将稳步增加流动性的表态,从国内市场盘面上并没有起到多少影响.
中国国务院总理温家宝周三则表示,对欧洲经济和欧元稳定抱有信心,并重申对欧洲和国际货币基金组织(IMF)的支持.
中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.
东京汇市日圆周四小跌,对中国将很快放宽政策的预期此前短暂提振了商品货币,交易商称日本进口商和投资信托基金相关的资金流动,也带给日圆/美元压力.
以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3425/75 6.3420
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3031/95 6.3035
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水260点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3299元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 周晓峰/曲伟治; 审校 乔艳红
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