人民币兑美元收跌 机构仍谨慎观望

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 人民币兑美元收跌,中间价持稳6.30附近
* 对中国制造业PMI持续回暖,反应冷淡
* 盘中汇价窄幅波动,机构继续谨慎观望
路透上海3月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四收跌.尽管中国制造业PMI持续回暖,但中间价在6.30附近稳若泰山,令机构谨慎观望态度不改.近期汇价料整体仍走稳,盘中或随国际市场波动而略有起伏.
交易员指出,欧洲央行(ECB)注资落实後欧元顿从高位滑落,拖累人民币兑美元中间价重回6.30区间,而盘中交易区间仍在中间价附近,显示交易机构并无明显偏好.
"这两天人民币走势和美元指数的相关性又大了一些,这样比较容易判断走势,"上海一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3002 6.2982 6.3013 6.3016 *6.2919 *6.2936
*表示创2005年汇改以来新高,前次收盘高点为12月30日的6.2940元
东京汇市美元指数周四在三个月低点上方盘旋,此前美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克未就是否会进一步采取购债行动给出明确暗示.
中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位的51.0,并为连续第三个月回升,表明制造业活动温和扩张.随後公布的汇丰(HSBC)PMI终值亦连续第三个月回升.
欧洲央行(ECB)周三展开第二轮再融资操作以释出低成本资金,银行业申请规模共计5,300亿欧元,令市场更加相信,此举将促使信贷资金流向企业,且深陷欧债危机的国家政府借款成本有望下降.随後欧元从近三个月高点滑落,并在亚洲盘初继续下跌.
以下为北京时间16:48,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2840/80 6.2850
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2960/10 6.2940
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水135点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3137元.
中国人民银行周三称,今年将扩大跨境人民币业务范围与品种,积极拓展人民币在贸易投资中的跨境使用.同时,进一步完善人民币汇率形成机制改革,稳步推进人民币资本项目可兑换等相关改革.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 乔艳红/丁淑琴
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