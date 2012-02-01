* 人民币兑美元续收涨

* 中国经济增长放缓但料无大碍

* 未来人民币仍有升值空间

路透上海/北京2月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三续收涨.在中间价方向指引作用并不明显的情况下,银行结售汇客盘因素仍左右汇价.

交易员认为,中国经济虽有所放缓,但与其他主要国家相比仍属强劲,而且硬着陆的可能性甚微,因此未来人民币仍有一定走升空间.不过,目前对人民币汇率接近均衡水平的看法渐增,因此今年料难出现以往强劲的单边升值走势.

北京一银行交易员称,近日中间价基本都是跟随海外市场适度波动,并没有给出明确的方向指引.因此目前盘中人民币"主要跟着大行的客盘在走."

稍早数据显示,尽管中国1月官方和汇丰制造业PMI均连续第二个月回升,但仍在荣枯分水岭附近挣扎.1月中国官方PMI指数为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI为48.8,仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3067 6.3023 6.3110 6.3103 6.3115 6.3085

摩根大通(JPM.N)发布报告预计,未来季度中国经济仍将面临艰难险阻,近期增长动力很可能续趋缓,全年国内生产总值(GDP)增幅料回落至8.4%.

东京汇市,美元兑日圆周三在三个月低点附近徘徊,有可能连续第五个交易日下跌,因美联储上周承诺将维持利率在近零水准直至2014年底.

以下为北京时间17:19,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2785/15 6.2820

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2929/91 6.3020

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3237元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 张喜良

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