人民币兑美元微幅收涨

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
* 2月汇丰制造业PMI初值续升至49.7
* 经济预期未有明显波动
* 缺乏指引,市场存在观望情绪
* 人民币料延续盘整
路透上海2月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三微幅收涨.汇丰2月中国制造业PMI初值仍处在荣枯分水岭下方,未能明显提振经济前景预期,机构心态平稳,人民币延续近期盘整走势.
交易员并指出,欧元涨势迅速衰退,国际汇市也逐渐走稳,再考虑到近期国内政策面平稳,人民币走势缺乏方向指引,汇价在观望中整固蓄势.
"汇丰PMI数据仅是初值,不算很权威,对大家的心理预期几乎没什麽影响."华南一银行交易员称,"欧元反弹力度比预期的要弱,现在整个国际市场都比较平稳,人民币感觉有点缺乏方向."
汇丰(HSBC)稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方;且新出口订单骤降,暗示外贸形势仍严峻.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.2960 6.2946 6.3000 6.2988 6.2960 6.2964
上述交易员还提到,欧元反弹趋势迅速衰退,非美货币升值动能减弱,人民币也未延续强势,汇价持续在6.29-6.30元区间震荡,而考虑到近期政策面相对平稳,预计人民币还将继续盘整的走势.
东京汇市日圆兑美元周三触及六个月低位,因日本进口商和海外人士抛售日圆,推动汇价接近测试一重要技术位.
以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2800/60 6.2800
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2955/85 6.2980
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水200点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3160元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/李宏薇; 审校 张喜良
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