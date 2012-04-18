人民币兑美元小幅收跌

* 人民币兑美元收跌,但波幅有限

* 汇率形成机制改革措施反令市场趋谨慎

* 欧债危机担忧暂获缓和但不会消退,美元仍获支撑

路透上海4月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三小幅收跌,受中间价回落带动,但波幅甚窄.尽管西班牙顺利筹资等改善了市场风险胃纳,但投资者对欧债危机的担忧短期内不会消退,加之中国经济增速放缓前景并不明朗,预计仍会抑制人民币汇率表现.

交易员表示,中国近日接连出台措施改革人民币汇率形成机制,强调价格市场化的双边波动,但出於风险管理考量,机构交易风格却普遍较此前更为谨慎,今日人民币/美元汇价被限制在中间价下方的6.30-6.31元区间交投.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3028 6.3015 6.3088 6.2948 6.2896 6.3015

上海一位银行交易员说,"好像比以前更谨慎了,...主要是一些实盘需求在带动,短期内没有什麽明确方向."

他并表示,先前央行出台的这些政策,从理论上来说都应该是会增加市场波动的,但不管是作为监管者还是参与市场交易的机构,对这些新政策都还需要一个熟悉的过程.

中国央行自4月16日起,将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.随後外管局又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.

东京汇市日圆周三全线下跌,兑美元继续远离本周稍早触及的七周高位,因风险偏好重燃,令美国股市录得一个月以来最大涨幅.

以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3420/40 6.3400

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3025/45 6.2980

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水285点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3313元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰/曲伟治; 审校 张喜良

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