人民币兑美元震荡收跌 一季度升幅料有限

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 人民币兑美元震荡收跌
* 风险偏好提振,中间价小升
* 预计一季度人民币升值幅度相对有限
路透上海1月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五震荡收跌.欧元持续走高提振风险偏好,人民币中间价亦"小踏步"向上.但因农历春节前的最後一个交易日,部分机构担忧节假日期间美元上涨而提前购汇,造成人民币尾盘震荡下行并最终收跌.
上海一银行交易员指出,2012年人民币升值主要受政治力量驱动,而非经济.此外,欧元区复苏缓慢,国内经济仍处於筑底过程中,一季度人民币升值幅度有限.
"一季度升值不是特别明显,但是全年还是有一定幅度的(升值).没有最坏的消息,就是一个比较好的消息."上述交易员认为.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------
6.3390 6.3105 6.3402 6.3138 6.3173 6.3167
此前汇丰公布的宏观经济先行指标--1月汇丰中国制造业PMI初值为48.8,略高於上月终值48.7,但连续第三个月处於收缩区间.
东京汇市欧元兑美元和日圆周五持稳,有望录得三个月来最大单周涨幅.欧元近来创出17个月低点後因出现空仓回补而大涨.<FRX/CN>
以下为北京时间16:47,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2880/10 6.2820
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3020/70 6.2950
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水140点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3530元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)