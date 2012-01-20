人民币兑美元震荡收跌 一季度升幅料有限

* 人民币兑美元震荡收跌

* 风险偏好提振,中间价小升

* 预计一季度人民币升值幅度相对有限

路透上海1月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五震荡收跌.欧元持续走高提振风险偏好,人民币中间价亦"小踏步"向上.但因农历春节前的最後一个交易日,部分机构担忧节假日期间美元上涨而提前购汇,造成人民币尾盘震荡下行并最终收跌.

上海一银行交易员指出,2012年人民币升值主要受政治力量驱动,而非经济.此外,欧元区复苏缓慢,国内经济仍处於筑底过程中,一季度人民币升值幅度有限.

"一季度升值不是特别明显,但是全年还是有一定幅度的(升值).没有最坏的消息,就是一个比较好的消息."上述交易员认为.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3390 6.3105 6.3402 6.3138 6.3173 6.3167

此前汇丰公布的宏观经济先行指标--1月汇丰中国制造业PMI初值为48.8,略高於上月终值48.7,但连续第三个月处於收缩区间.

东京汇市欧元兑美元和日圆周五持稳,有望录得三个月来最大单周涨幅.欧元近来创出17个月低点後因出现空仓回补而大涨.<FRX/CN>

以下为北京时间16:47,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2880/10 6.2820

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3020/70 6.2950

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水140点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3530元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 曾祥进

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