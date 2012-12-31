人民币微收高 全年升值1%

* 人民币即期小幅收高,全年升值1%

* 中间价连续第二天走升

* 年底前市场交易清淡

* 明年料双向波动,但仍有一定升值压力

路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期周一跟随中间价上扬而小幅收升;2012年全年升值1%,幅度较前几年大幅放缓.交易员预计,明年人民币即期市场将呈双向波动格局,但中国经济向好或令人民币仍有一定升值压力.

他们指出,今天是2012年的最后一天,市场意兴阑珊,交易热情不高,汇价保持窄幅振荡,虽有部分购汇出现,但客盘结汇略偏多支撑人民币继续走高.

"年终最后一天,市场比较稳定,波动也就在20几个点,...没有必要去做自营,不折腾了,最后一天杂事比较多,无心做自营."华东一商业银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2303 6.2272 6.2310 6.2855 6.2896 6.2335

对于明年走势,多数交易员认为,人民币市场已经接近均衡水平,明年即期市场更可能出现双向波动,但考虑到明年经济形势可能走好,人民币仍会有一些升值压力.

"明年经济会好一点,中国和全球的通胀都会上升,这对于人民币来说还是有一些升值压力."上海一大行的交易员称.

受欧美经济去杠杆化以及中国经济增速放缓的影响,人民币汇率今年上半年走势偏弱,1-7月约贬值1.5%,之后受中国经济好转以及海外央行放水刺激,人民币持续升值,并在10月底起陷入"涨停"僵局逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令市场恢复流动性,且自12月起未触人民币波幅上限,僵局由此化解,而监管层亦确立了更市场化的监管风格.

亚洲汇市日圆兑美元周一虽守在两年低点上方,但仍恐将录得七年来最大全年跌幅,因遭有关日本央行将推出更多有力货币宽松政策的预期打压.

以下为北京时间17:30,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3300/20 6.3300

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2208/19 6.2228

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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