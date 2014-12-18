中国加大力度打击虚假贸易 卢布下跌对跨境资本影响不明显（更新版）

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路透北京12月18日 - 中国国家外汇管理局综合司兼政策法规司司长王允贵周四称，中国将继续加大外汇检查力度，针对虚假贸易加大打击力度；而卢布贬值对中国跨境资金流动未产生明显影响。

王允贵在外管局发布会上还指出，中国将推动资本项目可兑换改革，而在汇率双向波动背景下，对个别月份资金流出没有必要过度关注。

“我们会一如既往加强跨境资本流动的监管，总体上资金仍处于净流入状态，整个结售汇状况也是属于净结汇的。”王允贵称。

他称，卢布贬值的原因是非常复杂，中国会密切关注卢布的下跌。

经常项目管理司巡视员肖立红在发布会上表示，近期首饰贵金属出口猛增与跨境投机资金关系不大。

外管局管理检查司司长张生会则提到，通过非现场检查，发现大量线索，对地下钱庄打击力度不断加强。

人民币汇率CNY=CFXS即期周四早盘大跌近200个点子，连续跌破6.20和6.21两个整数关口，主因最新美联储会议释出将在明年升息的强烈信号，推升国际美元指数。

因俄罗斯市场震荡以及卢布RUB=暴跌引发避险情绪，亚洲货币普遍承压，人民币汇率周三亦收创近五个月新低， 亚洲各央行纷纷表示警惕俄罗斯卢布危急，但多数认为目前还算“安全”。

亚洲汇市和股市周三整体走强，之前经历连续两天的下跌。印尼卢比 IDR=跌至1998年亚洲金融危机以来的最低水准，泰国股市.SETI也创下2008年10月来最大日内跌幅。（完）

(发稿 倪蔚丹； 撰写 李文科; 审校 杨淑祯)

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