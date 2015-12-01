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中国财经 | 2015年 12月 2日 星期三 07:52 BJT

朱光耀：有管理的浮动汇率最适合过渡时期的经济

路透华盛顿12月1日 - 中国副财长朱光耀周二表示，人民币即将加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，中国不会停下改革的脚步；但他认为，有管理的浮动汇率对过渡时期的经济最为适宜。

朱光耀表示，他希望人民币最终能完全反映市场价值，但同时强调，中国经济正在从依靠投资带动的模式转向创新驱动。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

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