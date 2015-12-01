朱光耀：有管理的浮动汇率最适合过渡时期的经济

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透华盛顿12月1日 - 中国副财长朱光耀周二表示，人民币即将加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，中国不会停下改革的脚步；但他认为，有管理的浮动汇率对过渡时期的经济最为适宜。
朱光耀表示，他希望人民币最终能完全反映市场价值，但同时强调，中国经济正在从依靠投资带动的模式转向创新驱动。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。