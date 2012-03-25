易纲：强制结售汇彻底告别历史舞台

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透广州3月25日电---中国国家外管局局长易纲周日称,外贸企业强制结售汇制度已彻底告别历史舞台,外汇储备目前为3.2万亿美元,十分充裕.
他在参加中国经济变革论坛时表示,自2001年开始企业外汇账户逐步开放,2006年彻底开放,2007年则开始企业外汇留成比例不断加大,2008年实现完全留成.
"到去年底前,又彻底将一些有矛盾的文件清理,将有碍自主结售汇的残留废除掉了."易纲称.
他并透露,截至目前的外汇储备达3.2万亿美元,十分充裕.
他称,外汇储备绝对不是越多越好,未来将有机会做到藏汇于民."这也取决於汇率是否均衡、稳定."
面对空前复杂和严峻的国际经济金融环境,外管局此前重申,未来支持中国国际收支顺差基本面因素依存,但跨境资金净流入规模或减少,波动有所加大.
中国国家外汇管理局此前表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 黄凯
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2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.88711人民币)