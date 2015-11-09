胡晓炼称企业不应投机汇率波动--财新

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月9日 - 财新网报道称，中国进出口银行董事长胡晓炼表示，现在官方传递出的汇率政策信息非常明确，即要保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。企业不应投机汇率波动。
胡晓炼在财新峰会上表示，如果企业想通过汇率变动去交易挣钱，那么不确定性非常大。企业应立足于管理汇率风险，把成本锁定、收益固定，做相应风险对冲工作。
“像实体经济这种投资，要以防范汇率风险为最主要的任务，而不是说去投机汇率朝哪里走，可以从中拿到汇兑收益。”胡晓炼称。
她并指出，很多企业在外投资有比较大的汇率风险，也有避险诉求。外汇市场应该进一步发展避险的工具，作为企业经营者来说，对于日常在一定范围内的汇率波动，可以更多地利用外汇市场发展，利用相应工具来管理风险。（完）
(发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。