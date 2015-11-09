胡晓炼称企业不应投机汇率波动--财新

路透北京11月9日 - 财新网报道称，中国进出口银行董事长胡晓炼表示，现在官方传递出的汇率政策信息非常明确，即要保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。企业不应投机汇率波动。

胡晓炼在财新峰会上表示，如果企业想通过汇率变动去交易挣钱，那么不确定性非常大。企业应立足于管理汇率风险，把成本锁定、收益固定，做相应风险对冲工作。

“像实体经济这种投资，要以防范汇率风险为最主要的任务，而不是说去投机汇率朝哪里走，可以从中拿到汇兑收益。”胡晓炼称。

她并指出，很多企业在外投资有比较大的汇率风险，也有避险诉求。外汇市场应该进一步发展避险的工具，作为企业经营者来说，对于日常在一定范围内的汇率波动，可以更多地利用外汇市场发展，利用相应工具来管理风险。（完）