* 人民币交易频触"跌停"不等於贬值--外管局官员

* 近期汇率波动较大是市场和政策共同作用的结果

* 有升有贬的双向波动符合人民币汇率改革方向

路透上海12月19日电---对11月末以来中国外汇交易中心人民币兑美元盘中频触及交易区间下限现象,国家外汇管理局国际收支司司长管涛认为,交易价触及"跌停",并不等於人民币汇率贬值,而且有升有贬的双向波动符合人民币汇率形成市场化的改革方向.

第一财经日报周一刊登的对管涛专访文章称,人民币对美元日间交易价虽然触及跌停,但不等於人民币汇率贬值.随着美元供求变化,市场交易价格在收盘时大多脱离跌停,显示市场已经出清.

"股票市场跌停一般是没有交易的,外汇市场跌停却还有交易,央行在此价格上满足交易对手的资金需求,这从近期外汇占款数据变化可以印证."管涛表示.

近半个月以来,外汇交易中心人民币兑美元即期绝大多数交易日内触及交易区间下限,不过上周五这种情况明显改观.当日人民币兑美元大幅收涨,盘中汇价并刷新2005年汇改来高点纪录.

目前央行规定,人民币兑美元的日间波动幅度为与中间价上下的千分之五.

对於近期人民币汇率波动的原因,管涛认为,这是市场与政策因素共同作用的结果.

他解释说,在欧美债务危机反复冲击、国际金融市场持续震荡下,资金避险动机增强,全球投资风险偏好下降,资本大量撤出新兴市场,这使中国一直以来面临的跨境资金持续大规模流入压力缓解.当前欧美机构资金回抽母国的压力较大,这增加了境内机构海外筹资难度和成本,迫使境内机构加速偿债、回补前期美元空头,美元需求增多. 对於当前外汇形势变化,管涛表示总体利大於弊,"我国不追求外汇储备越多越好,当前变化符合我国减顺差、促平衡的目标,有利於减缓外汇储备积累,增强宏观调控有效性,缓解人民币汇率重估和贸易保护主义的压力."

他还指出,近期人民币汇率弹性增加、有升有贬的双向波动,符合人民币汇率形成市场化的改革方向.因外汇供求关系改善、汇率预期分化,为推动以市场手段取代行政手段、用价格调节取代数量控制的相关改革创造了有利条件.

中国央行外汇资产今年10月出现近八年来的首次下滑,由於欧债危机疑虑及全球经济复苏前景黯淡,引发避险情绪上升,商业银行等金融机构在人民币贬值预期下,更愿意持有外汇资产.若人民币颓势不改,央行外汇资产净下降还可能发生.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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