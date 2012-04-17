人民币汇率波动区间扩大不影响主权评级--惠誉

(以下内容摘自惠誉发布的新闻稿)

路透4月17日电---惠誉表示,中国扩大人民币兑美元汇率日波幅,并不必然意味着将转向新的汇率体制.而且我们认为,短期内汇率政策也不会有实质性的改变.因此,中国的举措对评级不会产生影响.该举措自昨日生效.

中国央行上周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由0.5%扩大至1%.

人民币兑美元汇率浮动区间仍然狭窄.该举措符合中国当局抑制人民币/美元汇率单向押注的策略,旨在遏制具有潜在不稳定因素的投机性"热钱"流入.因此,措施可解读为改善现有的有管理的汇率机制,而并非意在放开汇率.鉴於全球宏观经济的不确定性,以及中国领导层即将换届,我们认为2012年不可能放开汇率.

取消广泛的资本管制具有重大的长期意义,尽管我们也基於上述原因而认为,短期内这不会实现.不过此举无疑将有助於迈向以消费拉动增长的经济模式,从而提振对中国经济可持续成长的信心.

我们认为中国当前以投资拉动的经济成长模式不具有可持续性,因此最终实现上述转型是必要的.但我们认为短期内还不可能实现这种转型.至于能否实现转型以及何时实现,我们还需在经济增长更加可持续的长期积极影响与经济波动和资本流动加大的短期负面影响两个因素之间,进行评估.

我们上周确认中国外汇发行人违约评等(IDR)为"A+",评等展望为稳定,本币IDR评等为"AA-",评等展望为负面.本币IDR展望负面反映出,我们预计继2009-2011年信贷大幅扩张之後,将有更多债务出现在中国主权资产负债表当中.(完)

--编译 李春喜/王翔琼;审校 王洋

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