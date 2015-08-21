（修正）综述：汇改后中国汇市成交急增 央行干预并非永远游刃有余

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作者 张金栋

路透上海8月21日 - 自8月11日中国央行宣布汇改以来，银行间汇市人民币兑美元成交骤增，日均成交量超330亿美元，盘中并时现央行干预身影。分析人士指出，央行通过盘中干预实现维稳汇率目标短期仍无虞，但随着成交日渐放大，实现人为设定汇率均衡目标的代价和难度都在上升。

分析人士并指出，央行此次宣布完善人民币中间价形成机制，足见央行推动人民币汇率市场化的自信，但人为设定汇率均衡目标和市场化推进相互矛盾，持续干预并非永远游刃有余，尽早实现市场化操作仍是成本最低的最优选择。

“如果真的严格执行新的中间价形成机制，那就没办法控制市场预期的释放，短期的办法似乎只能在尾盘拉一拉，让市场价和中间价整体比较接近，但这代价也不小。”招商银行同业金融部高级分析师刘东亮表示。

但他也指出，当前外汇市场的深度和广度还是相对有限，且有实需原则限制，央行要实现汇率目标难度也并不大；且当前干预时强时弱，捉摸不定，市场会在一段时间干预后逐渐稳定，所以短期看仍无虞。当然如果真的要往市场化方向改革，就不应再人为设定一个汇率预期目标，这两者本身就是相矛盾的。

央行行长助理张晓慧上周四在媒体吹风会上表示，自11日中间价基础报价完善以来，人民币经过两天的调整，逐渐向市场化水平回归，3%左右的累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正应该说已经基本完成。张晓慧并强调，中央银行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。

从盘中表现以及交易员反馈来看，11日之后虽然人民币兑美元多次跌破6.40元关口，但很快就有大行出来结汇，提供美元流动性。据消息人士此前透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘。

8月11日央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%。央行的汇改举动引发全球市场巨震，人民币汇率接连三日大幅下跌，中间价三天内下跌4.66%，即期跌幅亦近3%。

中国汇市自汇改以来成交急增。8月至今的日均成交额达280亿美元，较7月日均179亿美元明显放大，而在6月日均成交不过119亿美元。而从中间价改革的8月11日至本周四，银行间外汇市场成交量已超2,500亿美元。其中，在汇率波动剧烈的8月12日，银行间汇市人民币兑美元成交更是达到568亿美元的历史天量。

一国有大行外汇业务主管也指出，人民币在一次性贬值之后，市场购汇热情升温，为防人民币剧烈波动，央行不得不在市场投放美元流动性，当然市场活跃度上升了之后，银行自营投机交易量也会上来，所以要区别看待成交放大的状况。

“当前还好，假设央行每天干预花去100亿美元，那一个月也2,200亿也够了，再说也不至于需要连续几个月，对比现在的外汇储备，还是没问题的。”刘东亮说。

**无近忧，恐有远虑**

上周央行突然宣布汇改，在汇率控制上主动将中间价定价权交给市场，足见央行的自信，但人民币一次性快速贬值后已然激发市场贬值预期，央行不得不入市维稳，对手握大量外储的央行而言虽无近忧，但恐有远虑。

市场人士也指出，在汇率市场化改革推进中，如何稳定市场预期，确保改革进程中不遭遇“挤兑”，仍是需要考虑的重点。

“现在日均成交才2-300亿美元，不足全球外汇市场的1%，如果未来发展到千亿级别，那时央行怎么干预？几天时间外储就会耗干净了，”刘东亮说，随着市场成交越来越活跃，直接入市干预的难度也会越来越大，可能最后是没办法成为整个市场的对手方，最终还是得放手。

他并举例称，中国股市6月中旬以来的一轮大跌，监管层也出台一系列措施，但最终只是缓解跌势，目前依然未能扭转大局。

在过去一年中国外汇储备下降了近3,000亿美元，但官方层面的回应还是非常自信， 央行副行长、外管局局长易纲日前在媒体吹风会上表示，外储减少有很多因素，其中不少是藏汇于民和对外投资的结果，还有部分是汇率变化导致的折算减少。

日前央行公布的7月末外汇储备余额3.65万亿美元，环比减少425亿美元，为连续第三个月下降。有市场人士猜测，央行动用了部分外储入市干预。另外央行最新公布的7月金融机构外汇占款巨幅减少2,491亿元，创出1998年以来最大降幅，结合7月银行结售汇巨幅逆差以及7月几乎直线横盘运行的人民币汇率，干预迹象着实明显。

对于中国央行而言，同样面临流动性挑战，特别是有庞大外币负债的国家，必须要承受资本突然外流、以及其引发的危机。当然央行当前手握1.4万亿美元的对外金融净资产，汇改的冲击应可以承受。

外管局公布的一季度末数据显示，中国对外金融资产63,808亿美元，对外负债49,769亿美元，对外金融净资产14,038亿美元。

“国内对汇率的贬值太过关注了，贬值个2-3%很正常，现在最要不得的就是恐慌情绪，一旦恐慌情绪蔓延，就会形成挤兑，而一旦形成挤兑，流动性是解决不过来的，”前述大行外汇业务主管称，“市场化还是一步一步来吧，你看近期汇率又有维稳的样子。另外，中间价市场化而不是取消，也是以防万一，一旦极端情况出现，中间价仍有重要作用。”（完）

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 32,598.4 125

渣打 25,037.7 65

法巴 17,694.7 57

星展 6,304.4 32

巴克莱 4,680.7 7

**本周市场动态**

--人民币贬值令投资人避险需求升温，周二台湾人民币汇率期货成交量迅速攀升至21,110口，也使得期货交易所设定的年度目标提前达阵。

--台湾央行周一公布，至2015年7月底止，台湾银行业累计人民币存款达3,366.45亿元，较前月减0.47%，此为2013年2月开放人民币业务以来首见下滑。

(发稿 林高丽)

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