人民币收跌至逾五周新低 因午后市场消化中国版QE（更新版）

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京/上海4月27日 - 人民币兑美元即期周一收盘创13个月以来最大单日跌幅，并刷新逾五周低点，虽然中间价续创逾三个月新高；交易员认为，日内人民币大跌与中国版QE呼之欲出有一定影响，午后离岸快速走低，加上境内流动性明显不足，境内即期汇率午后暴跌。
他们并称，日内市况罕见恐慌，但并未见央行干预身影，中间价稳步上行至1月16日以来新高，而日前中国总理李克强明确表示不希望人民币汇率继续贬值，预计境内汇率持续下跌可能性有限。
“早间就有QE传闻，但午后市场反应过来，外资行做多美元，中资行加入购汇行列，加上流动性很不足，之后询价出来大家都不给的，”一中资行交易员表示，“最后8分钟是直线上拉，足见市场流动性之差。”
另一中资行交易员认为，中国版QE呼之欲出亦有一定影响，午后CNH领跌也加速了CNY走弱。
路透援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。
全球汇市方面，美元周一在交投区间的下半段企稳，这个区间正变得愈发稳固。上周五美国发布的经济数据疲弱，曾导致美元下跌。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2206 6.1950 -0.41%
中间价 6.1220 6.1241 0.03%
成交额 159亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.61% (上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 265 6.1943 6.2208
2015年来即期升贬值幅度 -0.27%
1年期美元/人民币掉期升水 1460
离岸人民币市场,北京时间17:24 今日 上日
1年期NDF 6.2740/6.279 6.2695
CNH即期 6.2180/6.2195 6.1958
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹/张金栋；审校 林高丽)
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