9月中国外汇占款再创单月降幅记录 金融机构为稳汇市主力（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京10月16日 - 中国9月金融机构口径外汇占款续创有数据以来单月最大降幅。相比央行9月央行口径外汇占款降幅缩窄，市场人士认为，这说明当月稳定汇率市场，更多在动用金融机构外汇。
央行网站公布，9月金融机构外汇占款减少7,612.78亿元人民币，略大于8月份7,238亿元的减少额，也连续三个月刷新单月最大降幅。而此前公布的9月央行口径外汇占款减少2,641亿元人民币，为连续八个月下滑，但减少额较8月收窄542亿元。
“央行外汇占款减少2,641亿，大幅低于金融机构的减少量7,613亿，折射出在稳定汇率市场的过程中，动用更多的是金融机构的外汇。”兴业银行首席经济学家鲁政委表示。
而对于央行口径外汇占款降幅与全口径外占降幅的背离，方正证券高级宏观分析师杨为敩认为，9月商业银行抛售外汇增加的行为或不只是被动稳定汇率，也有对人民币走强趋势的看好。
对于全口径外汇占款的“习惯性”减少，中国银行国金融研究所研究员高玉伟表示，外汇占款减少日渐“常态化”，一定程度上是市场主体配置不同币种资产的结果；此外，由于美元加息预期继续存在，中国经济下行压力较大，资本市场进一步开放，预计未来外汇占款仍将减少。
对于外汇占款不断下降对货币政策的扰动，高玉伟表示，中国货币政策框架需要采取应对手段，一是推进货币政策工具创新，二是建立再贷款等抵押品管理框架，三是多次降准补充基础货币。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，全口径下9月末金融机构外汇占款余额274,231.66亿元，较上月末减少2.7%；财政性存款余额为41,078.42亿元，较上月减少3,091.63亿元。
综合外汇占款和财政存款的变动，9月市场因此减少了4,521.15亿元的流动性。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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