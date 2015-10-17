9月中国外汇占款再创单月降幅记录 金融机构为稳汇市主力（更新版）

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路透北京10月16日 - 中国9月金融机构口径外汇占款续创有数据以来单月最大降幅。相比央行9月央行口径外汇占款降幅缩窄，市场人士认为，这说明当月稳定汇率市场，更多在动用金融机构外汇。

央行网站公布，9月金融机构外汇占款减少7,612.78亿元人民币，略大于8月份7,238亿元的减少额，也连续三个月刷新单月最大降幅。而此前公布的9月央行口径外汇占款减少2,641亿元人民币，为连续八个月下滑，但减少额较8月收窄542亿元。

“央行外汇占款减少2,641亿，大幅低于金融机构的减少量7,613亿，折射出在稳定汇率市场的过程中，动用更多的是金融机构的外汇。”兴业银行首席经济学家鲁政委表示。

而对于央行口径外汇占款降幅与全口径外占降幅的背离，方正证券高级宏观分析师杨为敩认为，9月商业银行抛售外汇增加的行为或不只是被动稳定汇率，也有对人民币走强趋势的看好。

对于全口径外汇占款的“习惯性”减少，中国银行国金融研究所研究员高玉伟表示，外汇占款减少日渐“常态化”，一定程度上是市场主体配置不同币种资产的结果；此外，由于美元加息预期继续存在，中国经济下行压力较大，资本市场进一步开放，预计未来外汇占款仍将减少。

对于外汇占款不断下降对货币政策的扰动，高玉伟表示，中国货币政策框架需要采取应对手段，一是推进货币政策工具创新，二是建立再贷款等抵押品管理框架，三是多次降准补充基础货币。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，全口径下9月末金融机构外汇占款余额274,231.66亿元，较上月末减少2.7%；财政性存款余额为41,078.42亿元，较上月减少3,091.63亿元。

综合外汇占款和财政存款的变动，9月市场因此减少了4,521.15亿元的流动性。（完）