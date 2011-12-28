人民币兑美元略收涨 中间价创新高

* 人民币兑美元中间价第二日创新高

* 人民币小幅收涨,盘中购汇客盘仍占主导

* 假期前後,机构交易意兴阑珊

路透北京/上海12月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三小幅收涨.虽然中间价第二日创下2005年汇改来的新高,但圣诞新年假期前後,机构交易意兴阑珊,加之较多购汇客盘继续主导市场,抑制汇价升幅.

交易员并指出,美国称中国并非汇率操纵国在"意料之中".该消息应该会修正中长期看空人民币力量的一些观点.

对於人民币盘中未能随中间价创新高走势,"虽然今天的fixing(中间价)是新高,但跟昨天也就差5到6个点."上海一外资银行交易员表示.

该交易员并称,购汇客盘不减也一定程度上抑制了创新高中间价引领人民币短期走升势头.对於明年人民币走势,其个人预计,2012年人民币会"小幅升值,双边波动",升值幅度或在1%到3%之间.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3212 6.3198 6.3285 *6.3146 6.3152 6.3226

注:*表示创汇改来新高

美国财政部周二仍未给中国贴上汇率操纵国的标签,但批评中国在汇率改革方面行动不够迅速.

中国汇市人民币汇率此前连触"跌停",显然也引起了美国财政部的关注.其在最新发布的报告中称,欧债危机令人民币升值放缓担忧加重的情况下,企业开始调整人民币头寸,导致人民币汇率连续数日跌至每日交易区间的下限,中国央行外汇储备的增长将会因此在今年第四季度显着放缓.

**11月银行代客结售汇两年来首现逆差**

中国11月银行代客结售汇录得数据正式公布以来的首次逆差,考虑到当月中国仍为贸易顺差及外商投资继续流入,且金融机构同期的外汇存款未同步放大,显示国际资本正通过其他渠道流出中国.

刊登在外管局网站的新闻稿称,2011年11月,银行代客结汇为1,289亿美元,代客售汇为1,297亿美元,结售汇逆差为8亿美元.1-11月,银行代客累计结汇14,553亿美元,累计售汇10,722亿美元,代客累计结售汇顺差3,831亿美元.

此前公布数据显示,中国11月末外汇占款余额连续第二个月下降.中国央行已於12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降. 以下为北京时间17:02,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3850/90 6.3780

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3235/75 6.3335

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水331点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3543元.

东京汇市欧元兑美元周三在亚洲盘守在11个月低点上方,年底清淡交投料将令欧元持续低迷,市场等待意大利在本周稍晚的公债标售结果.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 曾祥进

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