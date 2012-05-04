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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 4日 星期五 08:52 BJT

人民币汇率应由市场供求决定--周小川

中国人民银行行长周小川表示，中美双方在第四轮战略与经济对话框架下的经济对话中谈及汇率问题，中美均认为应由市场供求决定汇率。

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