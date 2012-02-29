人民币兑美元收创汇改新高

* 人民币兑美元收创汇改来新高

* 欧洲央行注资计划提振非美货币,助人民币中间价高开

* 机构不认可人民币可能复苏,汇价短期还将区间震荡

路透上海2月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收盘创下汇改来新高,因欧洲央行注资消息提振非美货币,带动人民币中间价高开.但盘中走势迟滞,显示机构并不认为其可支撑人民币的长期复苏.

交易员指出,国内进出口数据不振令人民币缺乏长期看升的基础,加上欧洲等外围经济不确定性影响,市场短期内仍缺乏明显的方向,近期汇价还将以区间震荡走势为主.

"人民币盘中基本围绕6.2940上下窄幅波动,市场还是缺乏方向吧,"深圳一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.2936 6.2929 6.2956 *6.2919 6.2961 6.2990

*表示创2005年汇改以来新高,前次收盘高点为12月30日的6.2940元

东京汇市欧元和商品货币周三上扬,因欧洲银行业将再度从欧洲央行获得大笔低成本三年期资金的预期提振了风险胃纳.

就业市场增强帮助提振美国2月消费者信心升至一年高位,不过1月耐久财(耐用品)订单意外大幅下滑为经济力道上升的迹象蒙上一丝阴云.

以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2800/30 6.2840

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2919/81 6.2960

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水173点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3109元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 张喜良/丁淑琴

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