* 人民币即期跟随中间价小幅收涨

* 午盘结汇盘偏多令涨幅扩大

* 盘中一度升破6.13心理关口

* 未来小幅升值或可期

路透北京7月26日 - 人民币兑美元即期周五跟随中间价小幅收涨。早盘市场成交清淡，交投谨慎；但午后结汇盘偏多令涨幅扩大，且盘中一度上穿6.1300元这一心理关口，引市场猜测人民币短期或偏向小幅升值。

交易员指出，虽然每年7-8月行情都略显清淡，但今年似乎更加清淡，且估计今年这种清淡行情仍将持续一段时间，如果没有政策因素干扰，可能要到9月左右进出口贸易活跃起来才会有新行情了。不过考虑到今天盘中一度人民币升穿6.13心理关口，且市场结汇盘依然偏多，后期小幅升值的可能性正在加大。

“今天市场结汇盘很多，又是周五，市场盘面偏结汇，...今天市场有点波动，大家都比较兴奋，做得比较多。”上海一股份制行交易员称。

该交易员称，感觉进入8月份，人民币会有个小的升值过程，不过仍需要中间价升值相配合，“只要fixing一下，（美元/人民币）即期价格立马下跌。”

对于市场热议的扩波幅政策猜想，很多交易员认为目前的短期均衡汇率水平正是政策推出的良机。但上海一外资行交易员认为，短期内可能不会推出扩大波幅的政策，毕竟利率市场化政策刚刚推出，监管层也需要时间观察市场反应，她并估计待汇市交易价格接近中间价的时候才是推出扩波幅政策的时候。

“个人觉得没那么快，利率改革之后得先缓一下再看...就算现在扩波幅，对市场也没什么实质性的影响。”该交易员称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1316 6.1347 0.05%

中间价 6.1720 6.1759 0.06%

成交额 141亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 102 6.1294 6.1396

2013年来即期升贬值幅度 1.61%

1年期美元/人民币掉期升水 1,141

离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日

1年期NDF 6.2748/85 6.2750

CNH即期 6.1330/60 6.1357

东京汇市美元兑一篮子主要货币周五在一个月低位徘徊，此前在隔夜市场下跌，因投资者担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周政策会议态度将转为更加温和。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯/张喜良)

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