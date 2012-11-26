未来促进资本项目可兑换需特别注意维护宏观经济稳定--报载

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京11月26日电---中国人民银行副行长胡晓炼日前表示,未来在继续促进资本项目可兑换过程中,应特别注意维护宏观经济稳定.特别是在跨境资本流动方面,在一个更加开放的经济体内,封堵性管制措施的效果和效率下降,宏观经济政策应保持足够的灵活性.
第一财经日报援引她出席一论坛时称,实现人民币资本项目可兑换的基础条件进一步夯实,资本项目可兑换未来将集中在交易和市场的开放方面,应继续鼓励促进跨境人民币业务的发展.
胡晓炼指出,人民币跨境交易要坚持立足实体经济,立足于促进贸易投资的便利化.要进一步拓宽人民币跨境流动的渠道,实现人民币在跨境和境外市场的良性循环,同时在加快发展多层次的资本市场的过程中进一步扩大市场的开放.
在基础设施方面,她并表示,央行要进一步完善人民币跨境清算体系,继续拓宽双边货币合作的领域和范围,继续支持香港人民币离岸市场的发展.
中国央行行长周小川近日亦称,随着中国经济金融对外开放程度的日益加深,资本管制的有效性在下降,要抓住人民币资本项目可兑换的有力时间窗口,继续积极稳妥地推进人民币资本项目开放.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
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