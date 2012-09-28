* 人民币午盘创汇改来新高

* 季末及长假前的美元买盘稀薄

* 承接力道较弱令美元价格直落

* 节後或重现美元买盘

路透香港9月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五午盘触及6.2856汇改来新高,也带动离岸市场的人民币报价走升.交易员指出,长达近10天的国庆假期即将开始,美元不确定走势的风险陡升;同时长假令美元的需求大降,客盘稍一用力的抛盘,便对较"薄"的市场造成打压.

但交易员也指出,长假过後的美元买盘将重现,从而令人民币有机会再度跌入6.30-6.31区间.但由於中共十八大召开的消息将很快确定,消除了政策风险後,人民币将重新步入强势区间.

北京时间15:36,人民币兑美元报6.2878元,稍早高见6.2856元,创汇改以来的盘中新高.昨日收盘价为6.3025元;今日人民币兑美元中间价为6.3410元,上日为6.3459元.

"没什麽特别的原因,就是客盘的flow,"北京的一位交易人士指出,"恰逢季末,又临长假,市场的(美元)买盘力道很"薄".抛盘稍一用力,价格便急跌."

上海一家银行的交易员亦称,"今天美元很沉,一开盘就快速下跌,估计不少银行手里都累积了隔夜的头寸."

目前许多银行提供24小时的网上结售汇服务,银行的隔夜美元头寸会因美元走势、石油或大宗商品走势产生较大的变化,因参与欧美时段交易的客盘,会在这段时间调整头寸.

而美元在亚洲时段的昨天晚上走势偏软.欧元兑美元和日圆周四从两周低点反弹,此前西班牙发布2013年度预算案,被视为是向正确的方向迈出了一步,对欧债危机将恶化的担忧缓和.东京汇市欧元周五则持守在两周低位上方.

而离岸人民币受国内市场的牵引,报价也在午後跟随走高.目前报6.3003/26元,但不及在岸市场的强势;海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种最新报在6.4040/4120,也较早盘缩减了升幅.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--记者 毕晓雯; 审校 张喜良/林高丽

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