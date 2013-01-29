人民币收跌至半个月新低

* 人民币连续四天收跌,至半个月新低

* 中间价连跌四天至三周新低

* 连跌势头难持续,不会形成贬值预期

* 日内仍面临净结汇压力

路透北京1月29日 - 人民币兑美元即期周二连续第四天收跌,至逾半个月新低.中间价亦连跌四天至三周新低.近日亚洲货币普遍走贬,人民币顺势下跌,但连续贬值后结汇意愿也有升温,日内净结汇压力不减.

交易员认为,中间价近期连续走弱多为顺应外盘趋势,同时起到对前期过大的离岸和在岸人民币汇率价差做出调整的效果,后期持续时间料不长,且整体走贬幅度也较为温和,应不会引发人民币重新走贬的趋势.

"这几天中间价的走势,可能是央行不希望境内外市场一致看多人民币,还是要让人民币汇率形成一涨一跌,双向波动的形势."上海一股份行交易员认为.

但即期市况持续清淡,波动偏小加之中间价无法估计,仍让交易员大呼头疼.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2243 6.2233 6.2265 6.2851 6.2818 6.2226

离岸人民币昨日大幅走贬后今天稍有反弹,套利空间一度反转,但交易员表示尚未观察到境内购汇有明显增多.

北京一国有大行交易员称,近期中间价连续走低,监管层可能考虑到前期CNH和CNY的点差比较大,有调整因素在里面,"现在价差因素没有了,之后中间价可能还是会更多跟随美元指数吧."

东京汇市美元兑日圆周二小幅下滑,但距离上日所及两年半高位不远;澳元上涨,因数据显示,澳洲12月企业信心反弹.

以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3134/77 6.3210

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2205/15 6.2315

境内美元人民币一年期掉期升水报1,105点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3348元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。