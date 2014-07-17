人民币近收平却步6.20整数关 短期在窄幅震荡中观望

中国第一季风险投资额与上季基本持平 大型投资更具信心--毕马威
路透香港4月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周三称，今年第一季中国市场的风险投资金额与上季基本持平，而投资者对较大型的投资更具信心。
路透北京7月17日 - 中国人民币兑美元周四近收平盘。中间价因强势美元指数强势连续第五天下跌，而即期汇价盘中两度冲击6.20元整数关口而未果，逢低购汇盘较多，油盘购汇需求尤为突出，使汇价保持窄幅震荡。
“前期升破6.20元后都被大行的购汇顶回去了，这个地方其实外资行看空美元的情绪挺弱，还是要靠客盘来带动。”一外资行交易认为。
她并认为，季节性购汇因素逐渐消退有可能让结汇力量偏强，提供人民币升值并突破6.20元的动力，但具体仍要看企业的预期如何变化；短期内看好美元指数走势，中间价也有可能继续走弱，以引导市场预期人民币不轻易突破6.20元关口。
一股份行交易员也认为，虽然市场部分参与者预期向升值方向倾斜，但整体看升值应该会比较缓慢，7月余下时间可能会保持横向的窄幅波动，这与国际美元保持强势、6.20阻力较强有关，且7月底客盘购汇仍有可能保持相对旺盛。
全球汇市方面，周四日圆兑欧元触及五个月高位，因西方加强对俄罗斯的制裁，打压全球风险人气，避险资金重新流入日圆。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2045 6.2047 0.00%
中间价 6.1564 6.1535 -0.05%
成交额 141亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.80% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 52 6.2003 6.2055
2014年来即期升贬值幅度 -2.43%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日
1年期NDF 6.2565/20 6.258
CNH即期 6.2019/39 6.2066
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进/黄凯)
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