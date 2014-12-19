人民币收创近半年新低 接近年内低位续贬空间料有限

路透北京12月19日 - 中国人民币兑美元周五收低于6.22元附近，创近半年低点，与中间价贬值方向一致。盘间一度触及6.2316元低点。市场人士认为，当前已接近今

年低点，年内续贬空间不多。

他们反映，近期银行间客盘整体属于净购汇，加之石油购汇也不时发力，令整体市场方向仍然偏向贬值。周五盘初中资大行大额购汇推动人民币走软，近期卢布贬值亦有一定带动。

“今天双边价差挺大，流动性不好。到了这个位置也挺纠结的，已经接近年内低位了，...6.24应该是一个重要关口，年内要突破可能比较难，看明年了吧。”一股份行交易员说，上午汇价突破6.2300元之后，美元卖压就开始浮现。

而一外资行交易员表示，11月外管局公布的结售汇数据是逆差，加上油价大跌、除美金外多数币种竞相贬值，这些都刺激了各种大宗商品的购买需求，“购汇不大规模增多就太说不过去了。”

继昨日公布的11月银行结售汇逆差明显收窄后，中国国家外汇管理局周五公布2014年第三季度国际收支平衡表显示资本和金融项目逆差修订后为逆差90亿美元，亦大幅低于初步数据逆差816亿美元，净误差与遗漏则为逆差632亿美元。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮对路透说，人民币汇率波动率在今年一季度上升，三季度又萎缩，现在是让波动与一季度接轨。他表示，人民币升值动力主要有两个来源：一是客盘，反映了市场的看法；二是央行的调控。客盘在今年三季度后即已失去升值动力，至于央行干预的时机与遵循的原则，却让人费解。

MFI金融研究中心首席经济学家江勋认为，人民币整体仍是小贬行情。中国不会允许人民币贬值幅度超过3%，此次贬值击穿上半年低点的可能性需要视情况而定，不会轻易跌破。

人民币贬值中已经含有对冲基金组合操作的成分。虽然近期利率上扬，但此时不要奢望央行降息或降准。

全球汇市，避险日圆周五处于守势，风险资产全线反弹，投资者静候日本央行总裁稍后的记者会。之前日本央行维持政策不变。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.2202 6.2163 -0.06%

中间价CNY=PBOC 6.1205 6.1195 -0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 149亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.82% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 183 6.2133 6.2316

2014年来即期升贬值幅度 -2.67%

1年期美元/人民币掉期升水< 1730

CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.3560/10 6.3425

CNH即期CNH= 6.2209/29 6.2198

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 黄凯/曾祥进)

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