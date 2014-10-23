人民币兑美元收盘微贬 四中全会闭幕日市场仍维稳

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京10月23日 - 中国人民币兑美元周四收盘微贬。因国际美元指数走升，中间价今日创近两周新低，且时至下旬，客盘购汇相对明显，推动人民币走势趋弱。
交易员称，早上有一波隔夜美元空头回补走势，不过整体市场窄幅波动，结购汇相对均衡，加之四中全会将闭幕，市场平稳运行。
“最近市场都很平稳，日内波幅比较小，交易量不大，开完会之前不会有太大的波动。”一外资行交易员称。
中共十八届四中全会将于今日闭幕，交易员称，在会议结束之前，市场料平稳运行，今天的汇丰中国PMI初值对市场的影响亦并不明显。
外管局国际收支司司长管涛周四表示，内外部不确定性因素有所增加，可能会使得跨境资金流动双向波动成为一种新常态，但这种波动可以承受。
外管局周四公布的数据显示，9月银行代客结售汇逆差482亿元人民币，逆转此前顺差走势；银行自身同期结售汇亦为逆差523亿元人民币，较上月扩大，但略低于7月创下的一年来最大逆差水平。
就业和库存指数有所改善，推动汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存，要求政策面宽松以稳增长。
全球市场，欧元周四走低，市场关注焦点转向今日稍晚的欧元区制造业数据；新西兰元下滑，之前新西兰通胀数据意外疲弱。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1195 6.1185 -0.02%
中间价 6.1459 6.1437 -0.04%
成交额 166亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.45% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 24 6.1183 6.1207
2014年来即期升贬值幅度 -1.07%
1年期美元/人民币掉期升水 1370
离岸人民币市场,北京时间16:5 今日 上日
1
1年期NDF 6.2450/00 6.2475
CNH即期 6.1254/59 6.1238
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/黄凯)
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