马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
* 人民币即期汇价小幅收跌
* 购汇盘浮现,压制了人民币表现
路透北京/上海7月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四小幅收跌.虽然中间价连续四日上涨,以澳元为代表的非美货币走势亦强,但购汇盘的浮现,仍压制了人民币的表现.
"(美元)买兴重一点,"上海一银行交易员称,"非美货币在涨,澳元强一些,日圆和新加坡元也是,按理(美元兑人民币)就应该下去;但有客盘在买,波动就比较窄."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3734 6.3689 6.3743 6.3126 6.3140 6.3702
以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4165/00 6.4125
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3725/30 6.3700
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水740点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4474元.
欧元兑美元周四在亚洲交易时段持稳,但仍承压,此前媒体报导的德国总理默克尔言论令欧元区债务危机忧虑重燃,惠及具有避险色彩的日圆.澳元兑美元上涨0.2%,报1.0397美元,盘中曾冲高至1.0417美元,为5月1日来最高.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 曹巍浩/边竞; 审校 林高丽
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