人民币微收跌 短期无明确方向

* 中间价连续五日上涨

* 购汇客盘持续浮现,限制人民币表现

* 尾盘首触1%日波幅区间下限

* 但交投区间依旧狭窄,短期无明确方向

路透北京/上海7月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五微收跌,但尾盘一度触及日交易区间下限,为4月中扩大日波幅至1%来首现.中间价连续五日上涨,但购汇客盘持续浮现,限制人民币表现.

"尾盘有一些大企业购汇,(即期汇价)本来就很接近(区间下限),再加一两根稻草就到了,"上海一中资银行交易员称.

他并指出,一段时间以来,人民币中间价的定位明显强於即期汇价,触及区间下限是迟早的事,不过今日盘中波动区间本就不大,因此也不具有明显的指向意义.

中国央行江苏支行的一位人士亦表示,他所在的部门4-5月走访一些外贸型企业发现,不少企业贸易到账开始不像往年迅速结汇,尤其是不少大型企业,他们不再采取往年的策略,而是保留美元,能保留多少就尽量保留.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3735 6.3706 6.3743 6.3112 6.3126 6.3734

以下为北京时间16:54,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4120/70 6.4130

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3683/47 6.3690

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水775点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4510元.

北京一银行交易员则表示,当前更加关注非美货币以及美元指数的指引,近两日欧元的指向性略弱,澳元等其他一篮子非美货币指引会更强一些.

东京汇市,欧元兑美元周五下滑,兑澳元徘徊於纪录低点附近,对西班牙财政困境的忧虑及投资者对更高受益的追求令欧元走势根基不稳.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%(以中间价为基准);而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩/边竞/赵红梅; 审校 林高丽

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