香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 即期汇价连续三日收跌
* 美元指数此前触及两年高位,人民币中间价低开
* 中国上半年宏观数据公布後,风险胃纳有所改善
* 客盘购汇需求将渐强,或维持近期弱势震荡走势
路透上海7月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五续小跌,为连续第三日收跌.美元指数此前一度触及两年高位,人民币中间价低开,虽然早盘中国上半年宏观数据的公布,市场发现经济增长数据并没有似此前忧心的那麽糟糕,风险胃纳略有改善,但难令人民币摆脱疲弱态势.
交易员并指出,随着逐步进入下半月,客盘购汇需求会渐渐增强,且欧洲情势不容乐观,欧元弱势短线难有改观,人民币预计也仅能维持近期的弱势震荡走势.
"开盘还是购汇的居多,但後来GDP数据出来以後,结汇盘慢慢出来,(人民币)跌幅收窄了一些."华南地区一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3789 6.3751 6.3818 6.3247 6.3215 6.3733
上海一银行交易员则表示,虽然上半年GDP数据出来以後,欧元曾出现一波上冲,人民币也有一些结汇盘出现,但总体来看,客盘需求仍以购汇为主,"所以银行也都在屯头寸,头寸拿多了以後,会结一点."
他并指出,下周人民币走势主要视客盘和外围经济形势而定,应会维持偏弱格局,"几十个点的波动吧,下半个月油(企的购汇)的需求还是蛮大的."
中国二季度经济增速如期回落,同比增长7.6%,於三年来首次降至8%下方,经济底部基本确立.从6月数据整体来看,"三驾马车"恢复均优於预期,且当前政策空间相对充裕,有利於宏观经济三季度企稳回升.
东京汇市,欧元兑美元周五在两年低位附近徘徊,因穆迪调降意大利债信评级,同时澳元上扬,因中国第二季经济增长数据符合预期.
以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4195/25 6.4220
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3700/00 6.3706
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水558点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4347元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/林高丽
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