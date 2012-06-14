人民币即期小幅收跌仍弱於中间价

中国央行副行长称市场利率波动由供求关系决定 国内利率非常稳定
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。
* 人民币即期逆转早盘涨势小幅收跌
* 美元买盘旺,人民币即期持续弱於中间价
* 汇价较中间价跌幅连续第六日高於0.7%
* 投资者持续聚焦欧元区最新动向
路透上海6月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四逆转早盘涨势小幅收跌.美国经济数据疲弱,加大美联储推出刺激政策的可能性;而隔夜海外投资者削减欧元空仓,令其获得提振,人民币中间价亦顺势高开.不过因购汇盘仍旺,即期汇价上行动力不足,且持续弱於中间价.
上海一银行交易员称,"下午有油(企购汇)盘出来,临近月末、季末和半年末,这三个时点(集中在)一起,可能购汇的力量稍强一些."
不过她认为,虽然购汇需求令人民币在6月末之前面临短期压力,但近期海外美元走势趋弱,中间价定位也趋於稳定,人民币继续调整的空间较为有限.
北京一银行交易员亦指出,近期中间价与美元指数.DXY之间具有很强的相关性.机构也多将聚焦点放在欧元区最新动向,包括意大利公债标售,以及周末的希腊选举.
"(美元兑人民币)下也下不去,上去离涨停也比较近,上也上不去.整体就这样横着了,"他认为.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3703 6.3600 6.3711 6.3191 6.3271 6.3691
美元买盘偏多令市场重心下移,即期汇价较中间价跌幅已连续第六个交易日高於0.7%,今日最大曾至0.82%.上述交易员表示,央行汇改的目的就是由供求关系决定汇率.只要不出现买不到美元,汇价频繁触及1%边界的极端情况,央行就不会有太多干预的动作.
以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4190/10 6.4180
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3695/05 6.3675
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水320点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4023元.
美国5月零售销售连续第二个月下降,生产者物价指数(PPI)降幅为三年来最大,令美国联邦储备委员会(美联储)采取进一步行动以支撑脆弱经济的可能性增大.
东京汇市欧元兑美元周四微涨,延续此前两日由空头回补引发的涨势,因在周日至关重要的希腊大选举行前,交易商大举削减空仓.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 冉莹/边竞; 审校 林高丽
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