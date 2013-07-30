人民币收盘稍涨 短期料将窄幅震荡

* 人民币即期稍收高，中间价则走弱

* 交投谨慎，市场等待方向指引

* 央行重启逆回购影响有限

* 若无政策干扰，短期内区间震荡概率大

路透北京7月30日 - 人民币兑美元即期周二稍收高，中间价则呈下跌。交易员指出，整体看成交清淡，客盘的量也比较少，结购汇的力量相对均衡，市场仍没有明确方向，短期料仍维持区间窄幅震荡格局。

交易员指出，最近两个月以来，尽管中间价上下波动，但人民币交易价格基本维稳，中间价对市场的引导作用越来越弱，不过仍能看出来中间价维稳的政策意味。

“中间价今天走弱得多一些，央行可能还是不希望人民币升得太快，短期还是在6.13-6.14窄幅震荡吧。”上海一股份行交易员说。

他并表示，今天央行时隔半年后重启逆回购操作，但对于外汇市场影响较小。惟掉期市场有短时反应，美元远掉升水短暂回落，但总体仍保持近期稍微上行的走势。整体上看无论是掉期还是即期都还缺乏方向。

北京一国有银行交易员称，当前淡静的区间震荡格局可能将维持到8月中旬以后，届时进出口贸易增加可能将推动即期市场的交投，而考虑到中国出口导向影响下的外贸格局，即使下半年可能出台一些资本项下开放的政策，但不会出现资本集中流出的情况，人民币在区间震荡格局下仍可能保持偏强的走向。

“不过即使现在推出扩大波幅，应该也没什么实际作用...可能下半年放开一些资本项目，但也是一步一步来，现在还没有看到资本流出的迹象。”该交易员称。

不过，中国经济的基本面仍不乐观，亦给人民币汇率承压，不少交易员亦给出人民币短期将弱势震荡的判断。路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制造业的动能扩张，预计中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)将回落至荣枯分水岭之下--49.9。

东京汇市美元兑一篮子货币周二微升，但澳元大跌，因之前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，澳元可能进一步贬值，且有进一步降息的空间。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1317 6.1325 0.01%

中间价 6.1770 6.1705 -0.11%

成交额 123亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 41 6.1312 6.1353

2013年来即期升贬值幅度 1.61%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日

1年期NDF 6.2926/63 6.2865

CNH即期 6.1338/44 6.1333

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)

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