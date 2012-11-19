人民币再现涨停 无视中间价连续三天低开

* 人民币再现涨停

* 中间价连续第三日回落

* 客盘结汇压力大,人民币强势未改

* 继续关注中间价指引

路透北京11月19日电---尽管上周五人民币中止此前连续13天触及涨停的走势,但人民币兑美元即期周一再现涨停,无视中间价连续第三天低开.市场人士强调,人民币强势的基本面并未改变,但中间价是否持续走低,以及走低幅度将为市场提供指引.

交易员称,尽管上周四和周五客户询盘购汇的数量的确比较多,成交也比较多,其中有油盘和汽车盘的购汇,但今天看人民币的基本面没有改变,结汇盘力道强大将人民币推至涨停.

"感觉市场结汇蛮重的,上周四和五有购汇,但其实整个基本面还是没有改变,大家还是希望把美元换成人民币,结汇flow比较大."上海一外资行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2345 6.2345 6.2382 6.2975 6.2945 6.2356

上海一大行交易员称,上周十八大闭幕後美元有所反弹,但本周看这种反弹势头似乎已经停止了;而从外汇占款看,央行的确没有进场干预,而是让市场自身通过价格来控制平衡,目前是市场博弈未来方向的关键时期.

上述交易员亦称,今後中间价的走向将更为关键,要看中间价是否持续坚定地维持贬值,以及贬值的幅度如何,从而影响到市场预期的状况.

中国央行周五公布,10月末金融机构外汇占款余额为257,923.87亿元人民币,据此计算,当月外汇占款增加216亿元,较9月时1,306亿元大幅减少.

东京汇市欧元兑美元微涨0.1%至1.2758美元,在上周所及两个月低点1.2661美元处觅得底部,此前由於有关希腊和欧元区经济前景令人忧虑日盛,欧元从10月中旬起下滑了3.6%.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3369/39 6.3455

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2346/70 6.2410

境内美元人民币一年期掉期升水报1,450点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3795元.

人民币兑美元即期周五中止了此前连续13日触及涨停的势头,一度令市场猜测人民币强势走升势头或逆转.人民币自7月底逆转此前贬值走势以来已累计升值逾2.5%,而9月之後人民币升值更是呈加速势头.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/曾祥进

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