人民币收涨但较中间价跌幅继续扩大

* 人民币即期收涨

* 汇价较中间价跌幅一度达0.93%,逼近1%限制

* 隔夜非美货币获提振,人民币中间价高开

* 国内市场走向,有待希腊大选结果指引

路透上海6月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收涨.有消息称,不论希腊大选结果如何,各国央行将提供流动性以防信贷紧缩,隔夜非美货币获得提振,人民币中间价亦顺势高开.

即期汇价虽然上涨,但依然明显脱离中间价定位,跌幅已是连续第七日高於0.7%,且盘中较中间价跌幅一度扩大至0.93%,创扩波幅以来最大,距离1%的波幅限制已是越来越近.而国内市场下周走向,亦有待周末希腊大选结果指引.

上海一银行交易员表示,希腊尚未选举,欧元空头近日已在削减头寸.因为投资者对欧元区未来的走向也难有定论,不论多空都将在今天结束前将头寸控制得小一些,以规避风险.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3651 6.3613 6.3675 6.3089 6.3191 6.3703

对於即期市场明显脱离中间价定位,北京一银行交易员指出,央行或有意通过中间价的指引,缓解人民币近期的疲态走势,不希望呈现贬值态势.不过,市场间购汇需求难抑,汇价依然徘徊在中间价下方.

"(汇价走势)和国内的刚性需求有关系,不管中间价开在哪儿,实盘的需求决定市场走势."她认为.

以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4060/90 6.4125

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3645/95 6.3685

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水310点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3961元.

东京汇市欧元兑美元周五持坚,反映出市场期待主要央行将采取行动缓冲希腊周末选举可能造成的冲击,而且此前公布的美国经济数据令人失望.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹/边竞; 审校 曾祥进

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