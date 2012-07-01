人行称前海可先试行资本项目未开放或需有序开放领域

路透香港6月30日电---中国央行副行长胡晓炼周六明确表示,资本项目需要进一步开放和有序开放的领域,都可以在深圳前海区先行先试,包括人民币双向贷款以及设立股权投资母基金等.

这将令深圳前海区较全国其他领域的资本项目开放更进一步,从而为中国资本项下开放积累经验.

她指出,目前中国资本项目中的70%都实现了"比较高"的可兑换,剩下不可兑换的主要包括一些"债务性的项目"和"衍生产品的金融交易"等方面,而前海将会在这些领域展开先行试点.

"在资本项目下需要开放和有序开放的一些领域,都可以在前海先行先试."她在香港参加一新闻发布会时称.

她进一步解释,比如将允许前海区实现人民币双向贷款.即前海区内的金融机构可对外贷款,境外的机构也可以在前海贷款;还可以在前海设立股权投资母基金.

按国际货币基金组织的分类,资本项下共计七大类40项.目前中国实现完全可兑换的有5项,基本可兑换的8项,17项部分可兑换,可以说已有70%的项目实现"比较高的"可兑换.剩下的主要包括一些"债务性的项目"和"衍生产品的金融交易"这些方面.

前海位於深圳南山半岛西部,紧临香港国际机场和深圳机场两大空港,具有良好的海陆空交通条件和突出的综合交通优势,在粤港澳区域内具有重要战略地位.

此前,为配合人民币国际化的开展,包括人民币跨境贸易融资、人民币FDI、RQFII等,已经以特例特批的形式,进入了实质的资本项目开放.(完)

--记者 毕晓雯 ; 审校 林高丽

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