人民币即期持续涨停 收盘微跌

* 人民币即期收盘续封涨停,价位随中间价略走低

* 本周累计收跌0.055%

* 1D远汇市况逐渐平稳,但成交量仍小

* T和T+1明确波幅限制後即期图形上影线拉长

* 银行各显神通寻找人民币流动性

路透北京12月7日电---人民币兑美元周五继续涨停行情,收盘价位随中间价略走低,因隔夜美元指数上涨.交易员称,美元卖压仍然沉重,後市仍需观望央行动作,包括中间价变化及是否入市干预.

上海一大型银行交易员表示,即期持续涨停加上T和T+1明确为即期品种接受1%波幅限制之後,1D(T+3)市场的交易逐步活跃,且本周以来其成交和价格明显更趋规律和平稳,前期大幅波动的情况正在减少.

"感觉1D越来越趋於平稳了,...但是这个市场还是替代不了即期,成交量小.要是有大行想出清头寸,还是会比较困难,在这里买美元也有风险."该交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2301 6.2301 6.2487 6.2930 6.2911 6.2282

今日1D成交于6.2150元附近,同期限远掉点数报3.3.

自上周五起,即期交易从图形上看,上影线明显拉长,说明人民币成交最低价格出现较大波动.六天以来,日高与日低差价平均为173点,最大为本周二的380个点(日高6.2256元/日低6.2636元).

对此两位上海银行交易员表示,除了交易错价的情况,也有可能一些不具备外汇衍生品交易资格的小行,在即期市场和其他银行约定价格成交美元,以达到部分缓解人民币流动性紧张状况,但量非常小,不具有普遍性.

其中一位交易员称,"例如今天跟人约定好以涨停价6.2301卖出20份美元,再以6.2401买入10份美元来稍微弥补对方一些,总的来说还是能出去一点头寸."

另一位交易员则称,部分大行愿意在即期涨停价位吸收美元头寸,这也是在履行做市商义务.不过也有个别银行利用这点,在即期涨停位抛出美元,再通过没有人民币涨停限制的交叉盘以更低价格购回美元,达到套利目的.不过这样做得多了,大行也就不愿再向其报价.

前述交易员谈到即期涨停後银行同业各种寻求流动性的方式时说,"群众的创造力都是被逼的,...现在这个市况,就看谁能撑得更久了."

三位外汇交易员周一称,中国央行下发通知,明确银行间外汇市场人民币兑美元即期交割日T和T+1交易品种都要遵守每日波幅不超过1%的规定.

东京汇市欧元/美元周五在一周低位附近走势蹒跚,昨日经历了一波大幅下滑行情,因欧洲央行预计欧元区前景疲弱,且论及降息举措.

以下为北京时间16:52,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3135/85 6.3126

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2079/06 6.2118

境内美元人民币一年期掉期升水报1,390点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3691元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进

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