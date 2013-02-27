净结汇支撑人民币收高 临近两会市场趋于谨慎

* 人民币即期收创近一个月新高

* 客盘净结汇仍然较重

* 临近两会市场趋于谨慎,交投清淡

路透北京2月27日 - 人民币兑美元即期周三收创近一个月新高,但交投仍显清淡.客盘净结汇在经济复苏预期支持下仍然较重,但周末即将召开两会(全国人大和政协会议),企业和银行对此持观望态度,交易热情有所降低.

上海一外资行交易员表示,企业还是以结汇为多,盘间有一些自营盘购汇做多美元,可能是觉得央行不会允许人民币过快过猛升值或会入市干预.后市预计人民币继续升值可能性较大,短期看6.22元美元前期低位是否对其形成支撑.

"不过交易是蛮清淡的,一是没有(什么)客盘,二是自营没有方向,往下砸空间也不大,对央行干预还是有所顾忌.另外两会也不知道会出什么政策,还是观望为主吧."该交易员表示.

另有上海某股份制商业银行交易员称,当前美元价格比较低,但市场反而不敢有动作,主要是怕监管机构干预,大家普遍观望,交易就显得比较清淡.

而中国宏观面因素仍是人民币中长期走势的基础.路透综合14家机构的预估中值显示,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续降至50.2.这和此前出炉的汇丰中国2月制造业PMI初值走势相一致,主要是受中国农历春节落在2月导致工作日减少、以及春节期间生产活动趋弱的影响.

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2273 6.2295 0.04%

中间价 6.2842 6.2856 0.02%

日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 20 6.2262 6.2282

2013年来即期升贬值幅度 0.05%

1年期掉期升水 1,030

离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日

1年期NDF 6.3202/48 6.3250

CNH即期 6.2238/50 6.2268

日圆兑主要货币周三在亚洲市场持稳,投资者等待今日稍后举行的意大利公债标售,这项标债或能为欧元走势提供指引.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)

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